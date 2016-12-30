AYM'de 41 personel kamu görevinden çıkarıldı

AYM'de FETÖ Soruşturması kapsamında 41 personel kamu görevinden çıkarıldı , 15 personelin açığa alma tedbiri kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi(AYM), daha önce açığa alınan 68 personelin 41'inin kamu görevinden çıkarıldığını ve 15 personel hakkında verilen açığa alma tedbirinin kaldırıldığını açıkladı.





Anayasa Mahkemesi, 22 Temmuz 2016 tarihli 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. Maddesi uyarınca açığa alınan 68 personele ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya haklarında soruşturma yürütülen personellere ilişkin şu bilgiler verildi:





"Bir kadrolu raportör, dört raportör yardımcısı ve 36 idari personelin anılan madde uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına, İki raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbirinin kaldırılmasına, Açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dâhil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam etmesine, karar verilmiştir."