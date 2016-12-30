Başbakan açıklama yapıyor - CANLI

1000 lira altında alanlar 300, 1000-2000 TL arası 375, 2000'den fazlası 450 lira promosyon alacak.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu ile beraber camiye gelen Başbakan Yıldırım'ı, burada Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı.

Başbakan Yıldırım, namaz öncesi cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklarla kar topu oynadı.

Öte yandan, kendisini evinin balkonundan seslenerek, çaya davet eden vatandaşlara Başbakan Yıldırım, "Önce namazı kılalım, sonra geliriz." diye karşılık verdi.

İŞTE EMEKLİLERİMİZİN ALACAĞI PROMOSYON

Cuma namazı kendisini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon müjdesini verdi.

2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "1000 lira altında maaş alanlara 300 lira, 1000-2000 lira maaş alanlara 375 lira, 2000 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 450 lira promosyon alacaklar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

Bu promosyondan 11 buçuk milyon emekli faydalanacak.