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ARKADAŞINA GÖNDER Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması: 15 gün içerisinde...
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'dan açıklaması: 15 gün içerisinde...

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 14:34
Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması: 15 gün içerisinde...
Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması: 15 gün içerisinde...

Binali , Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında kameraların karşısına geçti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoğun kar yağışı altında gazetecilerin sorularını yanıtlayan 15 Temmuz ve terör saldırılarından kaynaklı Olağanüstü Hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar 'in uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek. Konuyla ilgili paylaşımlarımızı 15 gün içerisinde yapacağız"