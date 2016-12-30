Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması: 15 gün içerisinde...

Başbakan Binali Yıldırım, Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında kameraların karşısına geçti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoğun kar yağışı altında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım 15 Temmuz ve terör saldırılarından kaynaklı Olağanüstü Hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek. Konuyla ilgili paylaşımlarımızı 15 gün içerisinde yapacağız"