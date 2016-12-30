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, 'ın sine katıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

, MSP Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Acar'ın Fatih Camisindeki törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı 'ın Fatih Camisindeki törenine katıldı.

Cuma ve için Kısıklı'daki konutundan ayrılan , Fatih Camisine geldi.

Erdoğan, cuma namazının ardından, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları eşlik etti.