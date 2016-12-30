Doğan’ın Ankara temsilcisine yedi sayfalık ret

FETÖ’den hapse giren Doğan’ın Ankara Temsilcisi Muratoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Hâkimlik 7 sayfalık gerekçede “kaçabilir” vurgusu yaptı

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesi ile ilgili 7 sayfalık gerekçeli karar ortaya çıktı. Kararda, Muratoğlu'nun FETÖ irtibatları tek tek sıralandı ve bu irtibatın iddia edildiği iş ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin makul ve mantıklı bir izahat yapılamadığı kaydedildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ret kararında, Barbaros Muratoğlu'nun ByLock kullanıcısı itirafçı bir avukat başta olmak üzere FETÖ'den tutuklu polis müdürleri ve gazetecilerle yoğun telefon trafiğine dikkat çekildi. Muratoğlu'nun eşinin ağabeyinin de FETÖ'den tutuklu olduğu kaydedildi. Muratoğlu'nun Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek ile de 2013-2015 arasında çok sayıda telefon görüşmesi, yine kapatılan Yamanlar Koleji Genel Müdürü Sebahattin Kasap ile telefon trafiğine işaret edildi. Muratoğlu'nun yine FETÖ kuruluşu Kimse Yok mu Derneği'nin Konya İl Başkanı Hasan Kıratlı ile 2013-1026 yılları arasında 41 iletişim kaydının belirlendiği anlatıldı. Ret kararında, Muratoğlu'nun yine eski Zaman çalışanı Abdülhamit Yıldız ile kapanan Samanyolu Televizyonu Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu ile de telefon irtibatı saptandığı kaydedildi. Her iki ismin de Bylock kullanıcısı olması dikkat çekti.



MAKUL VE MANTIKLI İZAHI YOK

Doğan Holding avukatları tarafından tutukluğa yapılan itirazda, telefon görüşmelerinin olağan görüşmeler olduğu ve FETÖ ile irtibatlı olduğu için tutuklanan Ramazan Aykış'a vekaletin de hukuki bazı konularda yardım alınmak üzere verildiği iddia edildiği kaydedilen gerekçede, itiraz dilekçesi ile sunulan bazı mahkeme kararları ve dilekçeler üzerinde yapılan incelemede Aykış'ın isminin hiç görülmediğine işaret edildi. Aykış'ın Barbaros Muratoğlu ile irtibat ve iletişiminin bulunmasını gerektirecek şekilde hangi konularda hukuki danışmanlık alındığı, makul ve mantıklı şekilde izah edilemediği kaydedildi.



FETÖ ŞÜPHELİLERİ KAÇIYOR

Muratoğlu'nun 17-25 Aralık sonrasında bile bazı FETÖ'cülerle irtibatını sürdürdüğüne yer verilen kararda, şüpheli üzerinde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, delillerin tam olarak toplanmamış olduğu ve FETÖ mensuplarının yasal ya da gayri yasal yollarla kaçtıklarının daha önceki dosyalardan bilindiği gerekçesiyle itiraz reddedildi.