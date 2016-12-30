El Bab’da derin şüphe

El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan DEAŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ankara, askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarının terör örgütüne verildiği şüphesini taşıyor.



GÖZ GÖZÜ GÖRMEZKEN

Saldırının olduğu gün hava karlıydı ve göz gözü görmüyordu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koşullarında birkaç metre ötesi bile zor görünürken DEAŞ'lı teröristlerin askerlerimizin yerini elleri ile koymuş gibi bulmasını şüphe verici buldu. Güvenlik toplantılarında, "Bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DEAŞ'lılar nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı. Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DEAŞ'ın tek başına gerçekleştirmediğini, askerlerin yer bilgisinin, hatta koordinatlarının teröristlere "birileri" tarafından iletildiği şüphesini taşıyor.



O GÖRÜNTÜLER SAHTE

Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve DEAŞ tarafından internette yayımlanan görüntüler de tartışıldı. Toplantıda, "Bu görüntüler ile ilgili tüm teknik inceleme yapıldı. Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş" bilgisi paylaşıldı.



Koalisyon 'Hava çok kötü' deyip destek vermiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son günlerde koalisyon güçlerine yönelik "Verdikleri sözleri tutmuyorlar" açıklamalarının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre koalisyon, Türkiye'nin hava desteği taleplerini, "Hava koşulları kötü, hedef tayininde sorun var" gibi gerekçelerle geri çevirip Türkiye'yi oyalıyor. Taleplere olumlu yanıt verdiği zamanlar ise Türkiye'nin istediği yer değil, olayla alakası olmayan başka alanlar bombalanıyor.