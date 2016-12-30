Hem PKK Hem FETÖ propagandası

Ahmet Şık'ın tutuklama kararında, hem FETÖ hem de PKK'nın propagandasını yaptığı belirtildi

Farklı Terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'ı tutuklayan hakimlik, gerekçesinde ilginç tespitlerde bulundu.



Hakimlik tutuklama gerekçesinde, Şık'ın propagandasını yaptığı PKK ve FETÖ'nün aynı amaca hizmet ettiklerini belirtti. Kararda, "PKK ve FETÖ/PDY silahı terör örgütlerinin propagandası niteliğindeki açıklamalarının iki örgütün birbirinden farklı olması nedeni ile çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki tekil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği, şüphelinin savunmasında da devleti ve devlet yetkililerini suçlayıcı nitelikte açıklamalarına devam ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde" ifadeleri kullanıldı.



PİŞMANLIK HİSSETMEDİ

Suçun basın yoluyla işlenmiş olması ve Şık'ın herhangi bir pişmanlık göstermediğine değinilen kararda, "Sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunmuş olması dikkate alındığında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz geleceği ve tutuklama tedbirinin orantılı olduğu anlaşıldığından tutuklanmasına" ifadeleri kullanıldı.



Ahmet Şık'ın ifadesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliğinde ifadeler kullanması da dikkat çekti.



ODATV AYRINTISI

Diğer taraftan Sabah.com.tr'yi soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle suçlayan Odatv isimli internet sitesi, Ahmet Şık'ın İfade zaptının orjinalini internet sitesinden yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.