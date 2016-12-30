İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 94 dernek kapatıldı!

FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.