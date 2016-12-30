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'ndan flaş açıklama: 94 kapatıldı!

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 16:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 16:46
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 94 dernek kapatıldı!
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 94 dernek kapatıldı!

bağlantılı 42, /KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.

nca, OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; bağlantılı 42, /KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.