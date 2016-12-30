İranlı gazeteciler ülkeleri adına özür diledi

Bir grup İranlı gazeteci ve aktivist, İran destekli milis grupları tarafından Suriye'de yapılan katliamdan dolayı dünya kamuoyundan özür diledi.

299 İranlı gazeteci ve sivil aktivist, imzaladıkları bildirgeyle dünya kamuoyundan İran'ın Suriye'de neden olduğu vahşetten dolayı özür diledi.

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, masum halkı hedef alırken, binlerce "can" katledildi ve birçok sivil yerinden oldu.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

İran destekli terör grupları ve Esed rejimi, Suriye'de gece yarısı başlayan ateşkesi ihlal etti.

Esed rejimi, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden Şam'ın Barada Vadisindeki belde ve köylere havadan varil bombaları ile saldırırken, yabancı terörist gruplardan Hizbullah, bölgeyi füze ve top ateşine tuttu. İlerleyen saatlerde Hizbullah'ın karadan saldırıları yoğunlaştı.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.