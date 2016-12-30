Islak imza kumpasında 18 kişiye dava!

Islak İmza Kumpası olarak bilinen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in mağdur olduğu soruşturma tamamlandı. 15’i tutuklu 18 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca "Ergenekon'da kumpas" iddiaları üzerine geçen yıl soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Ergenekon davasının delillerinden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesindeki ıslak imzanın kime ait olduğunun yeniden belirlenmesi için çalışma başlatmış ve söz konusu belge yeniden incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmişti.

Bilirkişiler, imzanın Dursun Çiçek'e ait olma ihtimalinin zayıf olduğuna dair hazırladıkları raporu, savcılığa ulaştırmıştı. Bunun üzerine savcılık operasyon yapmış, aralarında Adli Tıp, Jandarma ve emniyet kriminal uzmanlarının da bulunduğu 13 kişiyi savcılık gözaltına almış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmışlardı.

GENELKURMAY ŞİKAYETÇİ

Savcılığın bir süredir yürüttüğü Islak İmza Kumpası sorşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 15 'i tutuklu 18 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç ve Cumhuriyet Savcısı Bülent Başer tarafından hazırlanan 141 sayfalık iddianamede Genelkurmay Başkanlığı şikayetçi olarak yer aldı.

Dosyada müştekiler arasında CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ bulunuyor. Avukat Serdar Öztürk de müştekiler arasında. Şüpheliler ise Islak İmza hakkında sahte rapor hazırlayan Adli Tıp, Jandarma ve emniyet kriminal uzmanı kişilerden oluşuyor.

Terör ve Örgütlü suçlardan sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü.

CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla dahil olduğu Ergenekon davasında, 5 Ağustos 2013'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.