Son dakika haberi: Rusya ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin Türkiye'den ilk yorum geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'deki ateşkes ve bölgedeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin ilk yorum da Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz.Diplomatların sınır dışı edilmesi doğru değil. Biz soğuk savaş dönemine dönmek istemiyoruz. Zaten bölgede yeterince sorunumuz var. Her türlü negatif akımlarda artış var. Tüm ekonomik sorunlar dünyada halen mevcut. Bu sorunlar varken küresel aktörler arasındaki sorunlar tırmanır. Bu sorunların diplomatik yollarla çözülmesinde fayda var ki tekrar soğuk savaş dönemine geri dönmeyelim.

Suriye'deki ateşkes süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm isteniyorsa silahlar susmalı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Ateşkes, Suriye'nin geleceği için olmazsa olmazdır. Türkiye'deki mültecilerin bir kısmı dönmek istiyor, bir kısmı ise kalmak istiyor. Dönmek isteyenlere yardımcı olmak lazım. Huzur olmadan, savaş bitmeden, siyasi dönüşüm olmadan bu insanlara gidin demek insanlığımıza yakışmaz. Ama öyle görünüyor ki çok sayıda suriyeli ateşkes sözünü duyunca dönmek istiyor.

EL BAB OPERASYONU

Geçen hafta,hava şartlarından dolayı hava operasyonları yapılamadı. Dün tekrar başladı. Rusya dün El Bab'ın güneyinde DEAŞ'ı hedef aldı. Şimdilik hava operasyonları ve karadan operasyonla süreç hızlanacak. DEAŞ için El Bab, Rakka ve Musul çok önemli. Ama buradan dönüş yok. DEAŞ'ı Suriye topraklarından yok etmek istiyorsak bunları yok etmek lazım.

ABD-RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz.Diplomatların sınır dışı edilmesi doğru değil. Biz soğuk savaş dönemine dönmek istemiyoruz. Zaten bölgede yeterince sorunumuz var. Her türlü negatif akımlarda artış var. Tüm ekonomik sorunlar dünyada halen mevcut. Bu sorunlar varken küresel aktörler arasındaki sorunlar tırmanır. Bu sorunların diplomatik yollarla çözülmesinde fayda var ki tekrar soğuk savaş dönemine geri dönmeyelim.