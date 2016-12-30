NATO’daki cuntacılara ‘Sakın geri dönmeyin’ talimatı...“

Ankara Başsavcılığı'nın 15 Temmuz soruşturmasının NATO ayağına yönelik dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. FETÖ'nün, NATO görevi sona erdirilen ve haklarında "dön emri" çıkarılan FETÖ'cü askerlere "Türkiye'ye dönmeyin, bulunduğunuz ülkelerde 'iltica' talebinde bulunun. Bir gün tekrar üniformalarınızı giyeceksiniz" diye talimat verdiği belirlendi. Türkiye'nin görevine son verdiği FETÖ'cü askerlerin NATO lojmanlarında barındığı ve maddi destek aldıkları da ortaya çıktı.



200'Ü GERİ GELMEDİ

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mustafa Gökçe'nin yürüttüğü soruşturmada, NATO'da 462 subayın görev aldığı tespit edilmiş, darbe girişimi sonrasında bunların 237'si hakkında adli ve idari işlem yapılmıştı. NATO'da sürekli veya geçici olarak görev yapan 237 FETÖ şüphelisi subayın görevlerine de son verilmişti. Haklarında "dön emri" çıkarılan şüphelilerden 200'ünün gelmediği tespit edildi. Türkiye'ye dönen diğer 37 kişi hakkında ise "adli ve idari" işlem yapıldı.



ALMANYA'DAN 1200 EURO

Savcılığın ulaştığı yeni ayrıntılara göre FETÖ tepe yönetimi, "dön emrine" verilen mensuplarına, "Türkiye'ye dönmeyin, bulunduğunuz ülkelerde 'iltica' talebinde bulunun. Bir gün tekrar üniformalarınızı giyip vatana hizmet için döneceksiniz" mesajını iletti. Örgütün bu talimatını, "şüpheli" bir binbaşının ifadesi de doğruladı. Almanya NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı komutanlarının, "Ülkemiz işgal altında dönmemiz faydalı değil. Alman hükümeti bin 200 euro civarında para yardımında bulunuyor. Sağlık sigortası ve çocuklar için ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor. Belediyeler de destek veriyor" dediğini aktardı.



23 FETÖ'CÜ İLTİCA İSTEDİ

Yine aynı yerde görev yapan bir diğer binbaşı da ifadesinde komutanlarının "Türkiye'ye dönmeyin. Gerekirse biz size destek oluruz. Bizi dinlemeyip dönen akılsızlar boş yere hapis yatıyor" dediğini anlattı. Örgütün verdiği talimat doğrultusunda Belçika'da görev yapan kurmay albay ve yarbay rütbesindeki 23 FETÖ'cü askerin de iltica talebinde bulunduğu tespit edildi. Belçika'da görev yapan 140 askerden 78'i hakkında adli işlem yapıldı.