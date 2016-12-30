O haine 12 yıl hapis

MP5 silahı ile üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76’nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan eski MKEK Müdürü Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Tanrıverdi, avukatları Ali Meriç Türkmenoğlu ve Ali Türker ile şikayetçiler MKEK avukatı Ayşe Karagöl, Savunma Sanayii Müsteşarlığı avukatı Salih Yerli ve Hazine Müsteşarlığı avukatı Alparslan Çevik katıldı. Duruşmada, sanık hakkındaki mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı İsmail Şafak, sanığın, "rüşvet almaya teşebbüs" ve "görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılmasını istedi. MKEK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı avukatları da sanığın suçunun sabit olduğunu, rüşvet suçunun da teşebbüs aşamasında kalmayıp sübut bulduğunu, bu nedenle Tanrıverdi'nin "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" suçlarını düzenleyen TCK'nın 333. maddesinin yanı sıra rüşvet suçundan da cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Daha sonra söz alan Tanrıverdi'nin avukatı Ali Meriç Türkmenoğlu ise tanık Kutlay Kaya'nın MKE yetkilileriyle anlaşarak müvekkiline tuzak kurduğunu öne sürdü. Türkmenoğlu, söz konusu silahlara ait bilgilerin gizli bilgi niteliğinde olmadığını ifade etti. Müvekkilinin eyleminin rüşvet değil, olsa olsa görevi kötüye kullanma olacağını öne süren Türkmenoğlu, 9 aya yakın süredir tutuklu olan Tanrıverdi'nin tahliyesini istedi. İhbarcı Kutlay Kaya'nın, 1 Nisan 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Tanrıverdi'nin, fabrikada üretilen MP5 ile MPT-76 model silahın çizimleri, üretim planları dahil tüm dokümanlarını satmak istediğini bildirmesi üzerine soruşturma başlamıştı. Tanrıverdi, bilgileri 200 bin lira ve 300 bin dolar karşılığında satmak isterken yakalanmıştı.