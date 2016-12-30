Son dakika: Gözaltına alınan Ahmet Şık tutuklandı

Sosyal medyada ve cumhuriyet gazetesinde PKK, DHKP-C ve FETÖ propagandası yaptığı belirtilen Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet gazetesı muhabırı Ahmet Şık dün sabah terör örgütü propagandası yapmak suçlaması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı'nın talimatıyla emnıyet tarafından evinden alınan Şık emnıyetteki islemlerin ardından bu sabah Çağlayandaki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sosyal medyadaki terör örgütü propagandası icerikli mesajları ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki PKK, DHKP-C ve FETö lehine yaptıgı haberler ile ilgili ifedesıne başvurulan Şık 'terör örgütü propanadası yapmak' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sev edildi İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinde sorgusu yapılan Ahmet Şık 'terör örgütü propagandası yapmak' sucu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TERÖRLE BAĞLANTILARI SORULDU

Ahmet Şık'ın terör örgütü liderlerinden Cemil Bayık ile Kandilde yaptığı röportaj ve İstanbul Adliyesi'nde savcıyı katleden DHKP-C miltianlarıyla nasıl görüştüğüne ilgili sorulara mantıklı cevaplar veremedıgı ogrenildi.

GÖZALTINA ALINAN AHMET ŞIK TUTUKLANDI