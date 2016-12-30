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Son dakika haberi: 'nda bugüne kadar kaç 'lı öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 10:59
Son dakika haberi: Fırat Kalkanı'nda bugüne kadar kaç DEAŞ'lı öldürüldü
Son dakika haberi: Fırat Kalkanı'nda bugüne kadar kaç DEAŞ'lı öldürüldü

'nda son dakika...Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne mensubu bin 294, /PYD mensubu 306 in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 129 gündür sürdürülen ' Harekatı'nda, operasyonlar en kritik bölge olan El Bab'da yoğun bir şekilde sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 294 'lı in, 306 /PYD mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DETAYLAR BİRAZDAN..

TÜRK ORDUSUNUN EL BAB'DAKİ İLERLEYİŞİ DAKİKA DAKİKA GÖRÜNTÜLENDİ