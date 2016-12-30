Son dakika haberi: Fırat Kalkanı'nda bugüne kadar kaç DEAŞ'lı öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda son dakika...Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 129 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, operasyonlar en kritik bölge olan El Bab'da yoğun bir şekilde sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 294 DEAŞ'lı teröristin, 306 PKK/PYD mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DETAYLAR BİRAZDAN..

TÜRK ORDUSUNUN EL BAB'DAKİ İLERLEYİŞİ DAKİKA DAKİKA GÖRÜNTÜLENDİ