X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: İsmail Kahraman'ın durumu hakkında hastaneden açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika haberi: 'ın durumu hakkında hastaneden

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 16:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 16:34
Son dakika haberi: İsmail Kahraman'ın durumu hakkında hastaneden açıklama
Son dakika haberi: İsmail Kahraman'ın durumu hakkında hastaneden açıklama

Başkanı Kahraman'a "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulduğu ve ının başarıyla tamamlandığı bildirildi. Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

Başkanı 'a, "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulduğu ve ının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Özel Güven Hastanesi'nden yapılan da, TBMM Başkanı Kahraman'ın dün hastaneye yatırıldığı belirtilerek, yapılan ileri tetkiklerde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konularak, bugün ameliyata alındığı kaydedildi.

Ameliyatta hastalıklı damar bölgesine, damar grefti yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Takip ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KAHRAMAN'A ZİYARET!

İSMAİL KAHRAMAN'DAN MEHMET AKİF ERSOY MESAJI