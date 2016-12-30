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Son dakika haberi: 'den 'a ı

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 17:51
Son dakika haberi: Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Son dakika haberi: Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı ında, "Bölgesel ve uluslararası sorunları iki ülke halklarının yararına ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için aktif iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'a gönderdiği ında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.

Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki zor dönemin ardından, Türk-Rus iş birliğinin tüm alanlarda kademeli olarak normalleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik verimli iş birliğine devam edeceğini vurgulayarak "Bölgesel ve uluslararası sorunları iki ülke halklarının yararına ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için aktif iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.