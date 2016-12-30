son dakika: Maltepe'de patlama!

İstanbul Anadolu yakası'nın en yoğun yerlerinden biri olan Maltepe'de akşam saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekibi gönderildi.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.