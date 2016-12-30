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DHA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 23:15
son dakika: Maltepe'de patlama!
son dakika: Maltepe'de patlama!

İstanbul Anadolu yakası'nın en yoğun yerlerinden biri olan 'de akşam saatlerinde şiddetli meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve imha ekibi gönderildi.

Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli meydan geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.