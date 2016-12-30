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'tan yönetimine tepki: Hedef biz miyiz?

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 10:50
Trump'tan Obama yönetimine tepki: Hedef biz miyiz?
Trump'tan Obama yönetimine tepki: Hedef biz miyiz?

yönetiminin, tarafından seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Rusya'nın 'de bulunan iki elçiliğini kapatma ve 35 diplomatı sınırdışı etme kararının yankıları sürerken cephesinden Obama'ya ilk tepki geldi.

20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald 'ın başdanışmanı Kellyanne Conway, yaptığı açıklamada yönetiminin asıl hedefinin Donald Trump'ın politikasını kısıtlamak olabileceğini söyledi.

CNN'e konuşan Conway, "Bu kararın hedefi Donald Trump mı? Obama'ya birçok konuda hak verenler ve sempati duyanların birçoğu bile bugün yapılanların Trump'ı köşeye sıkıştırmak için olduğunu söylüyor. Bu kararın arkasında politik motivasyonlar varsa, bu çok üzücü olur. Demokrasilerde barışçıl değişimler bu şekilde yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDEN BU YANA TEK DUYDUĞUMUZ RUSYA"

Demokrat Parti'nin seçim mağlubiyetine bahane aradığını söyleyen Conway, "Seçimden bu yana tek duyduğumuz, Rusya, Rusya, Rusya. Seçimden beri sadece suçlamalar ve imalar var." şeklinde konuştu.

Clinton'ın Vladimir yüzünden değil, salıncak eyaletlerde izlediği yanlış seçim stratejisi nedeniyle seçimi kaybettiğini belirten Conway; "Putin'in onu Pennsylvania, Wisconsin veya Michigan'da seçim çalışması yapmaktan alıkoyduğunu düşünmüyorum." dedi.

TRUMP İSTİHBARATÇILARLA GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Obama yönetiminin Rusya kararının ardından bir açıklama yayınlayan Trump konuyla ilgili önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını söyledi.

Trump, "Ülkemiz için daha büyük ve daha iyi şeylere ilerleme zamanı. Yine de, ülkemiz ve onun harika insanları için, önümüzdeki hafta istihbaratçılarla bir araya gelip bu durum hakkında bilgi alacağım." ifadelerini kullandı.