'Vatana ihanetin cezası 4 yıl hapis olamaz!'

Milli Silahımız MPT-76'nın proje ve çizimlerini 1 milyon liraya satarken suçüstü yakalanan MKEK eski Müdürü Mustafa Tanrıverdi'ye verilen ceza ve hükmün kurulduğu suça Av. Mehmet Sarı'dan tepki: Türkiye'nin öz savunma hakkına saldırı ve vatana ihanet söz konusu iken bu ceza düşük kalmış ve temyize gidilmesi gereken bir ceza olmuştur

Türkiye'nin Milli Savunma gereçleri üretimi kapsamında ürettiği Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını 1 Milyon liraya satmak üzereyken yakalanan eski Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Müdürü Mustafa Tanrıverdi 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın görülme biçimini, hükme konu suç atfını Avukat Mehmet Sarı ile konuştuk.

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Tanrıverdi'nin 12 yıl 8 aylık cezasının tutuklu bulunduğu zaman da sayılmak suretiyle beşte iki oranındaki bölümünü cezaevinde geçireceğine dikkat çeken Sarı "Bu durum infaz hükümleri çerçevesinde hapishaneye göre değişiklik arz edebilir ancak durum genel itibarıyla budur. Hükümlünün yakalandığı günden bu yana tutuklu bulunduğu süre de bu "cezanın yatarı" dediğimiz kısımdan düşecek" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖZ SAVUNMA HAKKINA İHANET VE SALDIRIDIR

Sarı sözlerine şöyle devam etti "Öncelikli olarak şöyle ifade edilebilir. Savunma sanayi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin kendi öz projesi ve öz savunma hakkıdır. MPT 76 da bu çerçevede çok önemli bir yere sahip.

ASKERİ CASUSLUK İLE VATANA İHANET EDİLMİŞTİR

Bu anlamda üretmiş olduğumuz silahlar askeri casusluk faaliyetiyle "Patenti Tükiye'nin elinde bulunan silahı bir başka yabancıya satmak" suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatan millete ihanet etmiş bir kişiden bahsediyoruz.

SAVCILIK İTİRAZ ETMELİ

Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karara itiraz edilmesi ve temyiz yoluna gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü durum bu iken "devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" suçundan görülmesi çok hafif kalıyor. Daha ağır nitelikte bir cezaya matuf olması yönünde adım atılması gerektiğini söylemem gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin savunma hakları konusunda bir zafiyet ve zafiyet algısı oluşturmuş bir durumdan söz ediyoruz.

Dava ve hüküm bir ihanete değil adeta bir ihmale işaret ediyor. Bu doğru değil. "Askeri suçları ifşa" şeklinde dikkate alınması gerekirken daha basit bir suçla hüküm kurulmuş. Ben Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz yoluna gidileceğini düşünüyorum"

Kaynak Sabah.com.tr

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