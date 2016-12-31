Başbakan Binali Yıldırım: Nereye kaçarlarsa enselerinde olacağız

Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede gidilecek neresi varsa gidilecek. Sahadaki ile en tepedeki arasında bizim için fark yoktur. Hepsinin üzerine gideceğiz. Nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar enselerindeyiz

Başbakan Binali Yıldırım dün cuma namazını Ankara'da Sincan Barbaros Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yıldırım şunları söyledi:

DEĞİŞİKLİK OLMAZ: (Anayasa değişiklik teklifi) Genel Kurul'da çok teknik ve hukuki detay olmadıktan sonra değişiklik olmaz. Genel Kurul gündemine alınma meselesi Meclis Başkanlığı'nın yapacağı çalışmalarla olacak. Takvimi ben bilemem. Meclis'in tasarrufudur. Genel Kurul'dan sonra Cumhurbaşkanımızın onay süreci var. Sonra da referandum. Bu süreçler birbirine bağlı olduğu için gün ve saat vermek yanlış olur.

KALICI BARIŞ: 2016 zor bir yıl oldu. Darbe teşebbüsünden tutun terörle mücadele yaşandığı yıl oldu. Güzel şeyler de oldu. Suriye'de ateşkes sağlanması için mutabakata varıldı. Türkiye Rusya ile aktif rol oynadı. İnşallah kalıcı barışa dönüşür. Masum sivil çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur kardeşlik barış getirir diyorum.

SURİYE'NİN İMARI: (ABD, Astana görüşmelerine katılacak mı?) Bu süreç herkese açıktır. BM başta olmak üzere koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terörü övmeyen herkes bu sürecin bir parçasıdır. Terör faaliyeti içinde bulunmayan bütün gruplar bir araya gelip el sıkışacak helalleşecek, sonra da Suriye'nin imarı, geleceği için bir araya gelip refahı için ellerini taşın altına koyacak.

TERÖRLE MÜCADELE: (Rusya'nın El Bab'ı vurması) Terörle mücadele ortak bir anlayışı gerektiriyor. Türkiye, ABD, koalisyon ülkeleri, hepimizin ortak amacı barış, huzur, insanların geleceğini kurtarmak ve terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Rusya ile de ABD ile de çalışmalarımız var. Orada bulunmamızın amacı can ve mal güvenliği. Sınırlarımızdan yapılan saldırıların önüne geçmek ve terörle mücadele de gerekli desteği sağlamak.

ŞAKASI YOK: Terörle mücadelede gidilecek nere varsa gidilecek. Ele başları dahil. Hepsini etkisiz hale getirmek için hükümetimiz kararlılık içindedir. Sahadaki ile en tepedeki arasında fark yoktur. Bu ülke huzuruna bekasına karşı silah alıyor. Güvenlik güçlerine, masumları öldürmeyi azmediyorsa hepsi düşmanımızdır. Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Nerelerde orada. Nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar enselerindeyiz. Bu işin şakası yok.



ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI

Başbakan Yıldırım, namaz öncesi cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamlarken, çocuklarla da kar topu oynadı. Yıldırım kendisini çaya davet eden vatandaşlara da "Önce namazı kılalım, sonra geliriz" dedi.