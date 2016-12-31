Başbakan'dan Kilis'e son dakika sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım , Kilis'te kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Kilis'in kalkınmada 6. bölge olacağı müjdesini verdi. Kendisini dinlemeye gelen vatandaşları heyecanlandıran konuşmasında Başbakan, yeni bir organize sanayi bölgesinin de kurulacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "İlk defa burada açıklıyorum. Kimse bilmiyor. Kilis kalkınmada 6. bölge yer alacak, buradan müjdesini veriyorum. İnşaat sektörü başta olmak üzere yatırımcıların sıkıntılarını biliyoruz. Borçlarınızı da kredilerinizi de yapılandıracağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

Bizim mücadelemiz beka mücadelesidir. Memleket mücadelesidir. Kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şey çok daha güzel olacak. Bütün organize sanayi bölgeleri doldu. Yeni bir organize sanayi bölgesi kuracağız. Değerli Kilisliler, çok büyük, bölgenin en büyük organize sanayisini de başlatıyoruz. Bu ne demek, yeni iş alanı demek, burada imalat yapılacak, üretilecek, Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacak. Polateli, Şahinbey ile beraber oradan devam eden yol Amanos dağlarının altından geçecek denizle buluşacak. 22 kilometre tünel.

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