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Yıldırım: Ülkemiz 2017'de emin adımlarla yoluna devam edecek

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 13:31
Başbakan Yıldırım: Ülkemiz 2017'de emin adımlarla yoluna devam edecek
Başbakan Yıldırım: Ülkemiz 2017'de emin adımlarla yoluna devam edecek

Yıldırım, yayımladığı nda, "Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

, yayımladığı nda, "Darbe teşebbüsleriyle, le, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜ BERTARAF EDECEĞİZ"

Yıldırım, "Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin el birliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak." dedi.

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