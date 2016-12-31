Darbeci komutanların ‘Terör operasyonu’ yalanı

Malatya 7. Ana Jet Üssü’ndeki darbeci komutanların, 15 Temmuz’da alt rütbelerdeki subayları harekât yalanıyla kandırdığı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Malatya'daki 7. Ana Jet Üssü'nde görevli Üsteğmen R.S'nin ifadesi, darbeci komutanların, alt rütbelerdeki subayları nasıl kandırdığını da ortaya çıkardı. R.S. ifadesinde "Saat 21.00 sıralarında Tabur Komutanı Yarbay Cahit Kıyak'ın beni arayıp "Harekât Komutanı Albay Tayfun Tuna, Terörle Mücadele Harekâtı (TMH) görevi olduğunu söylemiş. Bu harekattan haberin var mı' diye sordu. Ben de haberimin olmadığını söyledim.Uçak bakım nöbetçisini arayınca, '4 F-4 uçağının terör harekatı için 22.30'da havalanacağını söyledi. 21.45 sıralarında mesaiye gittiğimde, son uçağın bomba yüklenmesinin devam ettiğini gördüm. Saat 23.00 sıralarında Binbaşı Murat Örsal ile beklerken TV'yi açınca İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını gördük. Saat 03.57'de bir başçavuş, 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivibal'ı aradı. 4 asıl ve 2 yedek uçağın terör harekatı için BM Hava Harekât Merkezi emri ile hazır edilmesini istediğini söyledi. Uçaklar saat 04.30 sıralarında, rule alarak inen dört nakliye uçağının arkasından kalktı. Ancak beş ya da on dakika sonra geri döndü. Binbaşı Örsal, filo komutanına neden döndüklerini sorunca, "BM emri ile geri döndük' yanıtını aldı" dedi.