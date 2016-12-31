Define avcısına FETÖ’den gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen külçe altınların, altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçeler olduğu belirlenmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakılırken, daha önce FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen Maksut Karal tekrar FETÖ'den gözaltına alındı. Kemer'in Üçoluk mevkisindeki tarihi Likya Yolu üzerinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan Süleyman Çiçek ve 3 arkadaşı dinamit patlatınca gözaltına alındı. Mağarada jandarma tarafından yapılan incelemede 360 külçe altının, külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi. Çiçek ifadesinde, bölgenin haritası ve kamera görüntülerinin kendisine Alman uyruklu biri tarafından 2 milyon lira karşılığında satıldığını söyledi.

KORUMA MÜDÜRÜYDÜ

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen Maksut Karal Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. 2005'te Başbakanlık koruma müdürlüğü yapan Karal'ın 2015'te meslekten ihraç edildiği belirtildi. Mahkeme kararıyla geri dönen Karal'ın daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında meslekten atıldığı ve re'sen emekli olduğu öğrenildi.

ALMAN ARANIYOR

Jandarma ekipleri, Çiçek ve arkadaşlarını define yalanıyla dolandırdığı öne sürülen biri Alman uyruklu 4 kişiyi arıyor.