Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu." dedi.

BAKAN ALBAYRAK ELEKTRİK KESİNTİLERİYLE İLGİLİ İNCELEME YAPTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları inceleyen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı.

Albayrak, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak her sene yeni yıla çalışma arkadaşlarıyla girdiklerini söyledi.

Bu sene kışın sert geçtiğini belirten Albayrak, "TEİAŞ'ta, sahada bu sert kış günlerinde yoğun mesai harcayan arkadaşlarla birlikte geçirelim, yeni yıla birlikte girelim istedik ve bugün burada Kocaeli'de bu zor şartlar altında çalışma ortaya koyan arkadaşlarımızla birlikte girelim istedik." diye konuştu.

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Albayrak, Türkiye'nin çok önemli ve tarihi günlerden geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tabii AK Parti olarak 14 yılda çok önemli çalışmalar, mesai, büyük projeler, büyük bir başarı hikayesi ortaya koyduk. Bu çerçevedeki çalışmalarımız Enerji Bakanlığı altında da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Türkiye'nin elektrik alt yapısı bu çerçevede bakıldığında çok ciddi bir yer ihtiva ediyor. Buna müteakip burada olmamızın bir sebebi de geçtiğimiz perşembe günü yaşanan hakikaten çok yoğun fırtına hasebiyle Kocaeli, Sakarya ve İstanbul bölgesini etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına vesilesiyle ortaya çıkmış olan bir nevi doğal afet noktasındaki ortaya çıkan yoğun iletim hatlarımızda hasara sebebiyet veren bu resim."

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI!

Albayrak, ilk dakikadan itibaren olayı takip ettiklerini vurgulayarak, olayın ilk yaşandığı andan itibaren ağırlıklı olarak İstanbul'un etkilendiğini belirtti.

"Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu." diyen Bakan albayrak, şunları kaydetti:

"Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli yatırım alt yapısıyla özellikle Çanakkale denizaltı geçiş kablo alt yapısı ve Trakya'daki mevcut kapasitemizle birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek alt yapıyı kontrol ederek yaklaşık perşembe günü gündüz itibarıyla akşam 21.50'ye kadarki kesintiyi ortaya koyarsak cuma günü de sabah saatlerinden akşam 10.00-11.00 saatlerine kadarki süreç içerisinde iki yarım gün yaklaşık yüzde 25-30'unu İstanbul'un onu da bölge ilçelerini de dolaştırarak bu kesintiyi yönettik. Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı."

BAKAN ALBAYRAK İŞÇİLERE BAKLAVA İKRAM ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindik Mahallesinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da elektrik kesintilerine neden olan arızanın giderilmesi için yüksek gerilim hatlarında çalışan ekipleri ziyaret etti. İşçilere baklava ikram eden Bakan Albayrak, yeni yıllarını kutladı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında da İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma da başlattık. İki yönlü bu sürüyor ve sürecek çünkü normal günlerden geçmiyoruz." dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları inceleyen Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-3 gündür doğal afet neticesinde ortaya çıkan hasar ve arızaları gidermek için fedakarca çalışan bir kadrolarının bulunduğunu belirtti.

- "KOORDİNELİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

İşçilere ortaya koydukları yoğun mesaiden dolayı tebrik ve teşekkür eden Albayrak, "Bizim için enteresan olan husus şu, bu kadar yoğun bir doğal afetin doğal yollarla ortaya koyduğu bu hasarın ilk defa 50 kilometrelik bir koridorda 7 hattın tamamında kesintiye sebebiyet vermesi, koparması ki bunların içerisinde son yollarda yaptığımız yeni hatlar da dahil olmak üzere doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında da İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma da başlattık. İki yönlü bu sürüyor ve sürecek çünkü normal günlerden geçmiyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye olarak özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yaklaşık 100 bin çalışanla çok yoğun bir mesai, başarı hikayesi ortaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizden önceki bakan arkadaşlarımız olmak üzere onların taşıdığı bu yükü daha ileriye, yukarıya taşımak için çok önemli bir mesai ortaya koyduk. Tabii bu bizi daha da kamçılıyor. Enerji ihtiyacını Türkiye'nin dört bir yanına en ufak bir krize sebebiyet vermeyecek şekilde doğalgaz, elektrik iletim yeni yatırım alanında, enerji santralleri yatırımları alanında Türkiye'nin özellikle ezber bozacak yeni sektörleri enerji noktasında yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanında çok önemli adımlar atıyoruz."

Türkiye'nin gündemine büyük projeler eklemek için gece-gündüz, kar-kış demeden çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Çünkü milletimiz, askerimiz, polisimiz sahada gece-gündüz demeden bu ülkenin milli seferberlik günlerinden geçtiğimiz bu günlerde çalışıyorsa bizler de en az onlar kadar çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "DURMAK YOK ÇALIŞMAYA DEVAM"

Albayrak, güzel bir ziyaret geçirdiklerine işaret ederek, "Durmak yok çalışmaya devam" dediklerini aktardı.

Ülkeye, millete 2017 yılının 2016 yılındaki acıların unutulduğu bir yıl olmasını temenni eden Bakan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğinin son 100 yılda yaşanan bütün hikayeleri artık tarihte bırakarak yeni bir 100 yıla çok daha güçlü bir şekilde, ayakları çok sağlam yere basan bir şekilde Allah'ın izniyle hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. 80 milyon vatandaşımızı ve bu ülkeyi bir umut ve ümit olarak gören bölgemizdeki tüm mazlumların muhabbet, selamet ve umudu için hayırlı ve güzel bir yıl olmasını diliyorum."