Gazeteci gözünden 15 Temmuz gecesi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, darbe gecesine tanıklık eden 102 habercinin yaşadıklarını "KalkışMA" adlı kitapta topladı. Haberciler yaşadıklarını birinci ağızdan okuyucularla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a da hediye edilen kitap raflardaki yerini aldı. İşte kitapta yer alan SABAH ve atv çalışanlarının anlatımlarından satırbaşları:

SABAH Gazetesi Ankara Muhabiri Hasan Ay: MİT Müsteşarlığı'na yaklaştığımızda, o acı gerçekle yüz yüze geldik. Gözlerimize inanamıyorduk... Helikopterden ateş açıldı.

atv-aHaber Parlamento Muhabiri Levent Eke: (O gece TBMM'deydi) Aklımda eşim ve doğmamış çocuğum vardı. Sonra yeniden uçak sesleri başlıyor, bombalar üzerimize atılıyordu...

SABAH Gazetesi Muhabiri Erkam Çoban: 15 Temmuz'da bize kanlı, buz gibi bir gece yaşattılar. Yazın ortasıydı, yüzyıllardır kavuran temmuz o gece ilk kez üşütmüş, canımızı yakmıştı.