İşte Türk seddi

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PYD/PKK'lı teröristlerle mücadele eden Türkiye, 911 kilometrelik sınıra dünyanın en uzun üçüncü duvarı olan "Türk Seddi"ni örüyor. Azez- Cerablus arasında terör örgütlerinden temizlenen 105 kilometrelik alanın 77 kilometresinde beton duvar tamamlandı. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor. SABAH muhabiri, Suriye sınırında alınan güvenlik önlemlerini inceledi, askeri kaynaklarla konuştu. Türk Seddi'nin son halini ilk kez fotoğrafladı. Askeri kaynaklar, beton duvarların kaçakçılık ve düzensiz geçişleri büyük oranda engellediğini söyledi. Gaziantep-Kilis-Hudut Komutanlığı sınırları içerinde 2015'te 2 bin 44 kaçakçılık olayı yaşanırken 2016'da sadece 74 kaçakçılık olayı yaşandı. "Türk Seddi" olarak da adlandırılan duvar, yaklaşık 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırındaki 3 bin 500 kilometre civarındaki duvarın ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğini taşıyor.