İşte Türk seddi

TÜRKİYE-SURİYE SINIRI ARTIK DAHA DA GÜVENDE

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PYD/PKK'lı teröristlerle mücadele eden Türkiye, 911 kilometrelik sınıra dünyanın en uzun üçüncü duvarı olan "Türk Seddi"ni örüyor. Azez- Cerablus arasında terör örgütlerinden temizlenen 105 kilometrelik alanın 77 kilometresinde beton duvar tamamlandı. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor. SABAH muhabiri, Suriye sınırında alınan güvenlik önlemlerini inceledi, askeri kaynaklarla konuştu. Türk Seddi'nin son halini ilk kez fotoğrafladı. Uğur YILDIRIM/SABAH ÖZEL