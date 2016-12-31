Kar metreleri aştı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara ve 20 şehirde dün eğitime ara verildi. Kar yağışı ülkenin büyük bölümünde etkisini artırdı. Bolu dağındaki yoğun kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı aksattı. Uludağ'daki kar kalınlığı 2 metre 20 santimetreye, Antalya'nın Akseki ilçendeki kar kalınlığı ise 70 santimetreye ulaştı. Bursa'da 80 santimetre karda aracıyla mahsur kalan adamın eşi instagram üzerinden belediye ekiplerinden yardım istedi. Nilüfer Arama Kurtarma ekibi kapanan yolda aracıyla mahsur kalan ve eksi 5 derecede zor anlar yaşayan şahsı sağ salim evine ulaştırdı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına, otobüs terminalinin çatısını uçurdu. Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 39 şilep ve tanker, Şarköy açıklarına demirledi.





Düzce Akçakoca'da hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına denizde 7 metreyi aşan dalgalar oluşturdu. Vatandaşlar tehlikeye rağmen sahilde fotoğraf çekti.



220 SEFER İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), dün ve bugün gerçekleşmesi planlanan 220 iç ve dış hat seferini iptal etti.