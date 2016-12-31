Maliye ve Emniyet de hainlerden hesap soracak

Silivri’de 29 darbeci polisin yargılandığı davada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı müdahillik talebinde bulundu. Darbe mağduru olduğunu bildiren Emniyet, hazırladığı FETÖ ile ilgili raporunu da mahkemeye gönderdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve iki dernek, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Silivri'de yargılanan 29 polisin davasında müdahillik için başvurdu. Emniyet, bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün darbe mağduru olduğunu bildirdi.

İKİ DERNEK DE BAŞVURDU

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk üç duruşmasında avukatı olmayan bir sanık dışındaki tüm sanıkların savunmaları tamamlanmış, 11 de tanık dinlenmişti. Savunması alınamayan tutuklu polis memuru Abdülkadir Üstünal'ın, avukatı dün de gelmediği için yine savunması alınamadı. Biri ByLock soruşturmasından tutuklu, 24'ü bu davadan tutuklu toplam 29 sanıkla avukatların talepleri alındı. Duruşma savcısı, komiser yardımcıları Samet Durak, Semih Yüksel ve Emre Çatalbaş ile polis memuru Ali Bozan'ın, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi. Savcı, diğer 20 sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme başkanı Fikret Demir, Maliye Bakanlığı adına Hazine avukatı ile 15 Temmuz Derneği ve Hukukçular Derneği'nin, davaya müdahillik talebini içeren dilekçeler sunduklarını anımsattı. Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de davaya müdahil olmak için avukatı aracılığıyla dilekçe gönderdiğini kaydetti. Emniyetin müdahillik dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bombalandığı, polislerin şehit olduğu belirtilerek, hain kalkışmanın mağduru oldukları ifade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, müdahillik dilekçesinin yanısıra Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın FETÖ ve darbe girişimine ilişkin raporunu da mahkemeye gönderdi. Raporda, daha önce dini bir cemaat olarak bilinen bu yapının 17-25 Aralık sürecinden sonra başlatılan soruşturmalarla illegal bir örgüt olduğunun tamamen açığa çıktığı ifade edildi. FETÖ mensubu askerler tarafından planlanan ve icra edilen 15 Temmuz darbe girişiminde 241 şehidin yanısıra silahlı çatışmalarda 36 teröristin ölü, 49 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Raporda, 15 Temmuz'un geçmişteki askeri darbelerden farklı olarak sivillerin emir ve planlamasıyla yapıldığı kaydedildi. Mahkeme heyeti 8 sanığın tahliyesine karar verirken, 16 sanığın tahliye talebini reddetti. Bir sonraki duruşmaların 6-9 Şubat 2017 tarihlerinde 4 gün peş peşe Çağlayan Adliyesi'nde yapılmasını kararlaştıran heyet, 54 tanığın daha dinlenmesine karar verdi.