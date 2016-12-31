Milli Piyango çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

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ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA



Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.

MİLLİ PİYANGO 2017 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2796288

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0550921

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

9066659

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

8932892

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

6835248

500 BİN TL KAZANAN NUMARALAR:

2566180

100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442