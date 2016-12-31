Sınırda yakalanan mühimmat şoke etti

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeye sınır olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 16 kilogram patlayıcı bulundu. Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirlenen patlayıcı, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Suriye sınırında patlayıcı gönderdiği istihbaratını aldı.



Bunun üzerine sınır hattında inceleme yapan ekipler, Büyük Naneli Mahallesi'nde çuvallar içinde 16 kilogram toz TNT, yaklaşık 300 metre infilaklı fitil, 36 elektrikli kapsül, 6 intihar yeleği butonu ve 5 el bombası fünyesi buldu.



Ele geçirilen patlayıcı, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



