Taksim Meydan'ı araç trafiğine kapatıldı

2017'ye saatler kala Taksim ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılırken vatandaşlar da üzerleri aranarak caddeye giriş yaptı.

Yeni yıla saatler kala polis ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Yeni yıl kutlamalarında olası bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Önlemler kapsamında vatandaşlar Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'ne aramadan geçirilerek giriş yaptı. Vatandaşların üzerleri, çantaları ve bavulları arandı.