Terör ‘emir’i öldürüldü!

TSK ve ÖSO taarruzuna karşı DEAŞ’ın Rakka’dan özel olarak El Bab’a gönderdiği sözde emirlerinden Ebu Tunusi etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Bölgedeki kaynaklardan gelen bilgilere göre; önceki gün düzenlenen hava saldırısında terör DEAŞ'ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ebu Husen Tunusi Rakka'da etkili olan başteröristlerden biriydi. Tunusi, El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderilmişti. Bu da DEAŞ'ın El Bab'a verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

257 HEDEF VURULDU

Çatışmalarda Uzman Onbaşı Ayhan Güzel şehit oldu 5 asker yaralandı. Toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 257 hedef imha edildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm zorlu koşullara rağmen sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildiğini ifade etti. Açıklamada, "Dünyada bu hassasiyetin bir örneği dahi bulunmamaktadır. Üstelik bölgede mücadele edilen terör örgütü de dünyanın en kanlı ve acımasız terör örgütü olmasına rağmen" denildi.

DEAŞ'a hangi güç istihbarat veriyor?

Hükümet bir hafta önce El Bab'da Türk birliğine yönelik bombalı araç saldırısında 16 Türk askerinin şehit edilmesiyle ilgili araştırmayı derinleştirdi. Son Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konu gündeme geldi. Kötü hava koşulları ve sise rağmen, DEAŞ'ın Türk birliğinin bulunduğu bölgeyi tam olarak vurabilmesinin ve dört ayrı noktadan saldırmasının, örgütün tek başına organizasyonu olmadığı, bazı kaynaklar tarafından istihbarat paylaşımının yapıldığı öne sürüldü.

Bağlantılarını kestik

Sultan Murat Tugayı Komutanı Fehim İsa, El Bab'dan sonra PYD'nin elindeki bölgeleri özgürleştireceklerinin söyledi. İsa, "Halep El Bab yolunu kontrolümüze aldık. Orada DAEŞ teröristlerinin sayısının azaldığını, ellerinde kalan tek silah bombalı araçlar. El Bab'daki sivillerin çoğu bizim bölgelere geçti. Boş olan köylerimize bu insanları yerleştirdik" diye konuştu.

Acı haber ailesine ulaştı

Şehit Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu. Güzel'in acı haberini alan annesi Meryem Güzel, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Bin 600 terörist bitirildi

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başlangıcından bugüne kadar 1171'i ölü, 117'si yaralı ve 6'sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu 1294 terörist etkisiz hale getirildi. 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atıldı. (Akşam)