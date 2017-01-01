Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileriyle ilgili Sakarya'da incelemelerde bulundu.Bakan Albayrak görevlilerden elektrik kesintisine yol açan sorunları dinledi.

Görevlileri dinleyen Bakan Albayrak konuyla ilgili gerekli çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sorunun çözülmesi için tüm birimlerle yoğun bir çaba harcadığını söyleyen Bakan Albayrak tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bakan Albayrak: "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu" dedi.

Bakan Albayrak elektrik kesintileriyle ilgili inceleme yaptı ,

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE FIRTINA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaMarmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettti vurgulanmış. ekiplerin 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam ettiği kaydedilmişti.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI!

4 DİREK YIKILDI, 69 DİREK ÜSTÜ KULE KIRILDI

Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edildi.