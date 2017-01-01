Başbakan'dan kritik açıklama

Başbakan Binali Yıldırım'dan Reina saldırısına ilişkin önemli açıklama. İşte Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"Bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Malesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplam 39 masum savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde yaralı vardı. Yaralılar tedavileri oldukça taburcu ediliyor. Durumu kritik olanlar var. Fazla değil. 4 yaralımız var bu şekilde. Onun için de hastaneler doktorlarımız, bütün gayreti gösteriyorlar. Ziyaret ettik. Durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizim vatandaşlarımız da var. Başka ülke vatandaşları da var. Terör insanlığın ortak derdidir. Terörle hiçbir yere varılmaz. Amaçı birlik ve beraberliğimizi zedelemektir. Emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ'ya hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı doğan DEAŞ örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabi bir karşılığı olacağını biliyoruz. Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün bilinsin ki burada olan terör dünyanın bir başka ülkesinde olabilir. Kimse bu olaylardan güvende değiltir. Bizde olmaz diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da oldu. Daha önce de muhtelif ülkelerde oldu oluyor... O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var. Terörün kutsalı olmaz. Mücadelede çifte standart olmaz. Zafiyet oluşturur. Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve bu savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunu daha sonra BM tarafından bütün dünyaya şamil olarak kabul edilmesi. Bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir.

Milletime şunu söylüyorum; Terör bizi yıldıramaz. Birliğimizi bozamaz ve korkutamaz. Biz terörün üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Rabbimden rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum.Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

NOEL BABA KIYAFETİ YALAN

Arkadaşlar Noel baba kıyafeti falan tevatür bana da geldi. Öyle bir durum yok. Bildiğiniz eli silahlı terörist. Kapıya yakın silahını çekiyor. Polisimizi şehit ediyor ve içeriye girip rastgele ateş ediyor.

İHTİMALLER ŞEKİLLENİYOR

Saldırıyı kim yapmış olabilir? Bununla ilgili ihtimaller de şekilleniyor. Polis ve istihbarat birimleri çalışıyor. Daha sonra kamuoyuna aktarılacak.

Başbakan'dan Reina saldırısına ilişkin kritik açıklama