‘Bayrağımızı hainlere bırakmadık’

Köprü direnişine katılan Serdal Satılmış, darbe gecesi elinden düşürmediği ve üzerinde şehit kanının olduğu bayrağı Başbakan Yıldırım’a hediye etti

15 Temmuz darbe girişiminde direnişin sembollerinden olan 'gazi' bayrak, Başbakan Binali Yıldırım'a verildi.



BAŞB AKAN'IN GÖ ZLERİ DO LDU

Köprü direnişinde kahramanca mücadele eden Serdal Satılmış, o gece elinden hiç düşürmeyip şehitlerin kanıyla sulanan ve hainlerin kurşununa hedef olan ay yıldızlı bayrağı Yıldırım'a hediye etti. SABAH'ın bir süre önceki haberinde, o bayrağı Başbakan Yıldırım'a hediye etmek istediğini ifade eden Serdal Satılmış, geçen haftaki AK Parti grup toplantısına giderek gazi bayrağı TBMM'de Başbakan Yıldırım'a takdim etti. Satılmış, o anları "Başbakanımız hainlerin hedefi olup delinen bayrağımızı eline alarak inceledi ve gözleri doldu. Bana nerede ateş edildiğini ve şehitlerimizin kanının olduğu bayrağın hikayesini sordu. Ben de o gece yaşananları anlattım ve 'Bayrağımızı o hainlere bırakmadık' dedim" sözleriyle anlattı. Başbakan Yıldırım ise "Bu bayrak, açılacak olan 15 Temmuz müzesinin baş köşesinde yer alacak. Bunu yapanlar Türkiye Cumhuriyeti askeri olamaz. İşte bu FETÖ'cüler ülkemizin bayrağına kurşun sıkacak kadar kansız, elinde bayrak taşıyan vatansever insanlara mermi atacak kadar aşağılıklar. Bayrağa saygısı kalmayanın namus anlayışı olamaz. Vatan haini asker kılığına bürünmüş zavallıların yanlarına kalmayacak. Bunun hesabını verecekler" dedi. Ardından da Yıldırım gazi bayrağı öperek "Biz bu bayrak uğruna ölürüz" dedi ve bayrağı teslim aldı.



Furkan KARA / SABAH

