Çantadan çıkan darbe rehberi iddianamede

Bursa’daki darbe iddianamesi kabul edildi. 3 kez ağır müebbet hapsi istenen Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Akkuş’un çantasında bulunan darbe direktifleri ve cuntacı atama listesi de iddianameye girdi

FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" isimli darbe direktiflerinin yer aldığı doküman bulunan eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve Akkuş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, darbe girişimi gecesinde, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'in, 23.00 sıralarında Bursa'daki durumu ve gelişmeleri sormak amacıyla Akkuş ile eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'ı aradığı belirtildi.



'HAREKÂT YILDIRIM' KODUYLA..

Şahin'in durum tespiti için yönelttiği sorulara Akkuş'un, "Bursa ilinde herhangi bir olumsuzluk olmadığı" cevabını verdiği, Saldık'ın ise "İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş'un yanına gelerek sıkıyönetim komutanı olarak atandığını, bu nedenle yönetime el koyduğunu kendisine söylediğini" ifade ettiği belirtildi. Akkuş adına 15 Temmuz'da 22.30 sıralarında darbecilerin hazırladığı "Harekat Yıldırım" kodlu öncelikli mesaj geldiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi: Saat 22.45 sıralarında kendisine ilgili mesajların kapalı zarfla verilmesinden sonra Akkuş, 'Tüm ilçe jandarma ve karakol komutanlarının tüm personeli ile birliklerinde hazır olması, tüm birimlerin kendi emniyetlerini almaları, birliklere kimsenin sokulmaması, 156 ihbar hattının kapatılması ve yol kontrolü ile görevli birliklerin çekilmelerini emretmiş, saat 23.00 sıralarında kullandığı cep telefonundan İl Jandarma Komutan Yardımcısı'nı arayarak, 'Sıkıyönetim komutanı olarak atandım, benden başka kimseden emir alma ve İl Jandarma Komutanlığında görevli tüm personeli hizmet binasına en kısa sürede çağır' emrini vermiştir."



BÖLGE KOMUTANIYLA TARTIŞTI

İddianamede Akkuş'un Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Sadık ili tartışmasına da yer verilerek "Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık, Erkan Başkanı Jandarma Albay Kemal Şahintürk ve Albay Akkuş karşılıklı konuştu. Saldık ve Şahintürk'ün nizamiyeden birlik içine doğru ayrılmalarını müteakip, Akkuş 'Sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildim, yanlış yapıyor, ya o (Saldık) gidecek ya ben gideceğim.' dediği ve ardından İl Jandarma Komutanlığının bütün personelinin Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplanması emrini verdiği tespit edilmiştir" denildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akkuş'un çantasında bir sarı zarf içinde, 'Harekat Yıldırım' kodlu 20 maddelik darbe direktiflerinin yer aldığı belge , 3 sayfalık 'Sıkıyönetim Bölge Komutanları' başlıklı liste, 10 sayfalık 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi ve 8 sayfalık ' Diğer Atama Listesi'nin çıktığı iddianamede belirtildi.



84 SIKIYÖNETİM KOMUTANI

İddinanamede Akkuş'un çantasından çıkan "Sıkıyönetim Bölge Komutanları' yazılı belgede FETÖ'nün 84 sıkıyönetim komutanı ve yardımcısına darbe talimatı verdiği, Akkuş'un adının 19'uncu sırada Bursa Sıkıyönetim Komutanı olarak yer aldığı 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi' isimli belgede de 413 FETÖ'cü askeri hakim ve savcının sıkıyönetim mahkemeleri için görevlendirildiğinin tespit edildiği, 450 rütbeli askeri personele de darbede görev verildiği belirtildi.