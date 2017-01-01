X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Diyarbakır'da emniyete saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da e !

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 21:52
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!

'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istenen bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Müdürlüğünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup terörist tarafından emniyet binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlendi.

Saldırıya, polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye 'dan çok sayıda ambulans istendi.