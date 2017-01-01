Erdoğan: Bu kirli oyunlara geçit yok

Cumhurbaşkanı, Ortaköy’deki terör saldırısını kınayarak, “Milletçe kenetlenip bu kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz. Tehditleri kaynağında yok edeceğiz” dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek,"İstanbul'daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Ancak milletçe kenetlenmek suretiyle, bu kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısını kınayan yazılı açıklamasında özetle şöyle dedi:

"2017'nin ilk saatlerinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz.



SONUNA KADAR MÜCADELE

Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak konusunda kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldığı bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız.

Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı değil, ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz."