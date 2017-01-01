SON DAKİKA: Erdoğan'dan Reina saldırısına ilişkin açıklama

Erdoğan dün gece gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Terörü kaynağında yok edeceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Ortaköy'de Reina isimli eğlence mekanında gerçekleşen ve 39 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan açıklamasında "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Terörü kaynağında yok edeceğiz. Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. " dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklaması

KAOS HEDEFİ

"Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz.

KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ



Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir.

KARARLIYIZ



Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul'daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur."

Ayrıca İstanbul'da Güvenlik toplantısı yapılacağı bilgisi verildi.

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