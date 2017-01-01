FETÖ'nün iç savaş planı devrede.

Türkiye'nin birçok cephede yeni istiklal mücadelesi verdiği ve terör örgütleri ile mücadelesinde büyük başarılar sağladığı bu dönemde “Üst akıl” son bir saldırı için düğmeye bastı. Üst akılın maşası FETÖ ve diğer gruplar iç savaş ve kaos planlarını devreye soktu.

2017 yılına girildiği ilk saatlerde İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yönelik terör saldırısı ile Türkiye'ye topyekün saldırının da düğmesine basıldı. Reina'ya saldırı gerçekleştiği dakikalarda Fetullahçı Terör Örgütü de Fenerbahçe futbol kulübüne yönelik şike kumpasındaki montajlı kurgu kasetlerini internete servis etti. Kurgu tapelerin saldırı ile eşzamanlı olarak paylaşılması dikkat çekti. Bu olay üst aklın ve terör örgütlerinin aynı merkezden yönetildiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Futbol taraftarlarını birbirine düşürme ve provoke etme amaçlı saldırının, Reina'daki kanlı terör eylemiyle aynı anda gelmesi, Türkiye'ye yönelik çok büyük bir kaos planının devreye sokulduğunu gösteriyor.

KAHVEHANELERİ DOLANARAK PROVOKASYONA BAŞLADILAR

Görüntülerde kahvehanelere girerek insanları yalanlarıyla provoke edip sokağa dökmeye ve sokakları da karıştırmaya çalışan bir grup görülüyor..

Yine sosyal medyada uzun süredir pasif olan Gezici hesaplar yeniden aktive edildi.



Son dönemde yaşanan ve ince ayrıntısına kadar planalanan saldırılardan sonra harekete geçen ve üst akıldan emir alan sosyal medya hesapları toplumun ayrı ayrı tüm kesimlerini birbirlerine karşı kışkırtma planını devreye soktu. Saldırı yapılan mekanın sahibinin alevi olması üzerinden provokasyona başlayan bazı hesaplar ve siteler, Diyanet'in hutbesini de paylaşarak Diyanet'i hedef göstermeye çalıştı.

2017 yılının ilk saatleriyle birlikte sahneye konulan plan belli… Fırat Kalkanı ile Suriye'deki hesapları bozulan "üst akıl", tüm unsurlarıyla saldırıya geçti. El Bab'ı Türk ordusunun ele geçireceği, PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye ile Rusya arasındaki yeni bir oyunla bölgededen temizleneceği bir süreçte, PKK ve DEAŞ'ın ipini elinde tutan "üst akıl" yani derin NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri, Türkiye'yi ele geçirecek yeni bir kaos planını devreye soktular.

Hesap net… Katliamlarla, kanla, terörle ülkede iç savaş ve kaos çıkarmak… Bunun için tüm sinir uçlarını tahrik edecekler. Fenerbahçe'ye şike kumpasındaki montaj tapelerinin yeniden servis edilmesinin amacı futbol taraftarlarını kışkırtmak ve o kesimde bir çatışma yaratmak… Otobüslerde, metroda, tramvayda, kahvelerde, insanların olduğu her yerde provokatörler görev alacak. Toplumu tahrik edecek her saldırıyı gerçekleştirecekler.

KOAS VE İÇ SAVAŞ PLANINI DEŞİFRE EDİYORUZ:

Laiklik provokasyonuyla dindar ve laikler arasında bir çatışma yaratmak…

Alevi-Sünni provokasyonu ile mezhep çatışması oluşturmak…

Provokasyonu başarabildikleri anda da sokaklara dökülüp ülkede iç savaş ve kaosu alevlendirmek…

Bu süreçte de suikastler yapıp Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek…

En sonunda ülkeyi askeri darbeye kadar götürüp, "üst akıl"a teslim etmek…

Plan bu ve Türkiye'yi karıştıracak her yolu deniyorlar.

FETÖ, DEAŞ, PKK, HDP, CHP, sol örgütler, kemalistler tamamen bu plana göre hareket ediyorlar.

Başardıkları ilk kıvılcımla ülkeyi yangın yerine çevirecekler.

Bunun için dindarlara saldırıp provokasyon yapabilirler, Alevilere aynı şekilde bir operasyon yapabilirler.

Gezi'den bildiğimiz sosyal medya provokatörleri yeniden sahnede. FETÖ operasyonun tam da merkezinde. FETÖ ve PKK ile bağlantılı medya tam da provosyonun ortasında. Odatv, Birgün gazetesi, Doğan medyası tamamen bu kaos için çalışacak.

Odatv'nin Reina'daki terörün ardından Diyanet İşleri Başkanlığını ve Noel kutlamayı eleştiren Müslümanları hedef göstermesi tamamen bu plana dayalı yayıncılık…

CHP'nin Reina saldırısı sonrası "laiklik çözüm" çıkışı da laikliği kaşıyan bir iç çatışma amacı taşıyor.

O nedenle provokasyonlara karşı tüm Türkiye uyanık olmalı.

Oyuna gelmemeliyiz.

Bu kez vahşice, topyekün ve ölümüne üzerimize geliyorlar.

Türkiye gerçek anlamda bir Kurtuluş Savaşı verecek…