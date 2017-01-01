Gece kulübünde saldırı esnasında kaç kişi vardı?

Ortaköy'de saldırı düzenlenen gece kulübünde, net bir bilgi olmamakla birlikte tahminen 700-800 kişi olduğu belirtildi.

39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sırasında gece kulübünde kaç kişi vardı? Ortaköy'deki saldırının ardından, saldırı anında içeride kaç kişi bulunduğu merak ediliyordu.

İlk gelen bilgilere göre, saldırı anında içeride 700 ila 800 kişi bulunuyordu.

Öte yandan, saldırganın siyah kıyafetli olduğu ve olay yerine bir taksiyle geldiği, saldırının ardından da olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.