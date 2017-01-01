Giden '39 can' onlar için siyasi meze oldu!

İstanbul Beşiktaş'ta Reina isimli eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısının ardından toplumun sinir uçlarına yönelik saldırı yine sosyal medya provokatörlerinden geldi.

Yılbaşı kutlaması için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan insanların katledilmesine ilişkin birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. Ortaköy'deki Reina kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal medyanın 'sözde aydın' provokatörleri yine sahne aldı. 39 kişinin ölümü sosyal medya provokatörleri için siyasi kutuplaşma hedefinin bir mezesi olarak kullanıldı. 69 da yaralının olduğu hain saldırıda yaşanan büyük acıya rağmen sorumsuzca twitler atılması dikkat çekti.

Aralarında FETÖ'nün CHP'deki destekçisi Barış Yarkadaş'ın da bulunduğu birçok meslekten birçok sosyal medya provokatörü bakın neler yazdı:

Fetullahçı Örgütün kapatılan organlarının önünde kalkan olan, Fethullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirilen tüm protesto gösterilerinde en ön safta yer alan Barış Yarkadaş

Toplumu kutuplaştırıcı açıklama ve paylaşımlarıyla bilinen oyuncu Mehmet Aslan

Halkevleri Genel Başkanı provokatör Oya Ersoy

Her fırsatta toplum değerleri ve millete saldıran, 'Gazeteci' kimliğini kalkan olarak kullanan Ayşe Hür

FETÖ'cü firari İhsan Yılmaz

EN ALÇAK PAYLAŞIM FETÖ'CÜ HAİN BÜLENT KENEŞ'TEN

İstanbul Ortaköy'deki saldırıdan sonra FETÖ, PKK, Gezi provakatörlerinin sosyal medyadaki tetikçilerinden birçok ihanet mesajları geldi. Bu ihanet mesajlarının en alçağını FETÖ'cü hain Bülent Keneş paylaştı. Fetullahçı hainlerin bile nefret ettiği Today's Zaman eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, yurtdışına kaçtıktan sonra açık açık Türkiye düşmanlığı yapıyordu. FETÖ'cü hain Bülent Keneş hakkında 2 farklı davadan tutuklama kararı bulunuyor.

Provokatör modacı Barbaros Şansal

PKK sevicilikten vazgeçmeyen Amberin Zaman