Milli Savunma Bakanı Fikri Işık önceki gece Şırnak'ta Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Işık, geceyi 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda geçirdi. Bakan Işık Şırnak Valiliği'ni ziyaretinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, Suriye'deki ateşkese dair "Şu ana kadar ateşkesi bozacak bir ihlal olmadı. Ama bazı ülkelerin ateşkesin sabote edilmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını da biliyoruz" dedi. Işık, Fırat Kalkanı ile ilgili ise "Bölgedeki her gelişmeyi yakından izliyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz. Bizim söyleyeceğimiz şey; 'Herkes aklını başına alsın.' Bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. PYD'nin her hareketini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.



Sözde emir Ebu Ensari öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin yaptığı açıklamada Türk savaş uçaklarının El Bab'a hava harekâtı düzenlediğini duyurdu. Harekâtta DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğü kaydedildi. Bir gün önce de sözde emirlerden Ebu Husen (Hüseyin) Tunusi öldürülmüştü. Harekâtta silah mevzisi ve deposu olan 12 bina da imha edildi. Çatışmalarda ise 23 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.