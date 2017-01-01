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'tan 'daki ya ilişkin açıklama!

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 11:41
Numan Kurtulmuş'tan Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama!
Numan Kurtulmuş'tan Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama!

Başbakan Yardımcısı 'de yaşanan hain nın ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı 'de ünlü eğlence kulübünde yaşanan sonrası canlı yayında telefon bağlantısıyla açıklamalarda bulundu.

Çok haince bir saldırı. 2016 Türkiye için çok zor geçti. Bu terör saldırısından bize söyledikleri size rahat vermeyeceğiz diyorlar. Bunu da hep beraber atlatacağız. İlk başta katilin yakalanmasını temenni ediyoruz. Kısa sürede teröristin kimliği ve bağlantıları ortaya çıkacak. Terörün nasıl organize bir şey olduğu arkasında kimlerin olduğu aşikardır.

Dayanışma ruhu içerisinde olacağız. Arkasında güçlerin kim olduğunu ortaya çıkaracağız.