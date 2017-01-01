Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli Etfal Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Her iki Bakan burada saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ şunları söyledi : "Hastanalerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu ciddi. Şişli Etfal'e gelen 14 yaralı vardı. Bunların içinde şehit olan polisimiz de var. Bütün milletimizin başı sağolsun. Şişli Etfal'de iki yoğun bakımda yaralı var."

Akdağ kimliklerin belirlenmeye devam ettiğini çok sayıda yabancı uyruklu yaralının da bulunduğunu belirtti.

SOYLU: "İSTİHBARAT BİLGİLERİ HER ZAMAN SÖZ KONUSUDUR"

İçişleri Bakanı Soylu ise burada yaptığı açıklamada : "Yılbaşından önce birçok operasyon gerçekleştirildi. Bu tip istihbaratlar hep geliyor. Buna yönelik tedbirler de alınıyor. Biz olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı, vahşet. Şu ana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin kimliği belli. Bunun 15'i yabancı uyruklu, 5'i de Türk vatandaşı.



Emniyet'in yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde bir kişi olduğu gözüküyor. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. İçeride de farklı bir giysiyle birlikte dışarıya çıkmaya çalıştığına dair bilgiler var. Saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.." dedi.