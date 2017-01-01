Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki acı bekleyişi

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Yenibosna'daki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Müdürlüğüne geldi. Acılı ailelerin işlemler için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor.

Ortaköy'deki bir gece kulübünde dün gece saat 01.00'de gerçekleşen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.