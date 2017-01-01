Soylu'dan terör açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi : "39 insanımız hayatını kaybetti. 18'inin kimlik tespiti devam ediyor.

16'sı yabancı uyruklu 5'i Türkiye vatandaşı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4'ü ağır. 1'i ise çok ağır.

Sivil insanlara yönelik milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşı gerçekleşen korumasız olduğu bir yerde hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir zamanda gerçekleşen insanlık dışı bir saldırı. "

TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soylu ayrıca teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet gerekli operasyonları başlattı" ifadelerini kullandı.